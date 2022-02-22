Путін підписав з ватажками "Л/ДНР" "договір про дружбу і співпрацю з Росією".

Президент України Володимир Зеленський заявив, що рішенням щодо "Л/ДНР" Росія створює юридичне підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав у своїй заяві на спільному брифінгу із президентом Естонії Аларом Карісом.

Зеленський наголосив, що вчорашнє рішення РФ про визнання терористичних утворень "ДНР" та "ЛНР" - це новий акт агресії проти України, який потребує негайної рішучої реакції з боку міжнародного співтовариства.

"Вважаємо, що цим рішення РФ створює юридичне підґрунтя для подальшої збройної агресії проти України, порушуючи всі можливі дво- та багатосторонні міжнародні зобов’язання, резолюцію Радбезу ООН щодо України від 17 лютого 2015 року", - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, 21 лютого президент РФ Володимир Путін підписав укази про визнання терористичних угруповань "ДНР" і "ЛНР". У них, зокрема, Путін для "підтримки миру" доручає ввести російські війська на територію ОРДЛО.

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