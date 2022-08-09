Він зазначає, що єдина різниця між терористами та Росією в тому, що перші беруть на себе відповідальність за скоєне, а РФ не має мужності зробити це.

Президент України Володимир Зеленський розповів про різницю між терористами та Росією.

Про це йдеться у дописі в його Telegram-каналі.

Зеленський наголосив, що Росія не має мужності взяти на себе відповідальність за вбивство українців. Він також закликав світ бути рішучим, щоб зупинити агресію РФ.

"Єдина різниця між терористами та Росією – перші беруть на себе відповідальність за скоєне, а Росія не має мужності зробити це й має нахабство звинувачувати у своїх злочинах інших – окремі країни й цілий світ. І зараз цей світ стоїть перед вибором. Рішучість, а отже – припинення злочинів і звірств Росії, або чергові вибухи чергових бомб від цих терористів", - зазначив президент.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росію можуть визнати спонсором тероризму.

Наразі держсекретар США Блінкен "гальмує" визнання Росії спонсором тероризму, навіть всупереч відповідній резолюції Сенату США й закликів впливових американських політиків.

Зауважимо, що ярлик "держава-спонсор тероризму" призведе до посилення санкцій щодо економіки Росії, зокрема штрафів щодо країн, які ведуть бізнес з агресором. Це також дозволить громадянам подавати позови проти російського уряду в американські суди й потенційно отримувати компенсацію за кошти заарештованих російських державних активів.

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