Президент наголосив, що у Росії не вийде сховати докази своїх злочинів в Україні.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія обере варіант продовження війни, то це буде самогубством.

Про це він заявив у відеозверненні.

"Схоже, що в російському керівництві справді злякалися, що гнів світу через побачене в Бучі повториться і через побачене в інших містах, звідки ми неодмінно виб'ємо окупантів", - зазначив президент.

Зеленський додав, що російські військові змінили тактику і намагаються прибирати з вулиць та підвалів на захопленій території тіла убитих українців.

"Це виключно намагання сховати докази і більше нічого. Але у них не вийде, бо вбито дуже багато. Буде відповідальність. Ми знаємо вже про тисячі зниклих безвісти людей, про тисячі людей, які можуть бути або депортовані в РФ, або вбиті. Інших варіантів їхньої долі немає", - наголосив він.

За словами глави держави, завдяки об'єктивним розслідуванням, свідкам, даним з супутника та іншим інструментам, які допомагають встановити правду, будуть з'ясовані всі обставини щодо більшості зниклих громадян, щодо більшості воєнних злочинів Росії на території України.

"Якщо світ почав дискусію про те, чи допустимо називати геноцидом те, що зробили російські військові на території України, то пошук правди вже неможливо зупинити. Це вже не відкотиш назад ніяк", - вважає він.

На думку Зеленського, можна лише швидше відмовитися від подальшої агресії проти України й тим самим спробувати хоч якось скоротити шкоду для російської державності й для тих, тих особисто, хто ухвалює в Росії ключові рішення.

"Якщо ж ні, якщо ж нічого не зміниться, то це самогубство. Самогубство для всіх, хто обере варіант продовження війни", - підкреслив президент.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Зеленський закликав громадян РФ вимагати припинення війни. У нацизму немає майбутнього, зазначив президент.

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