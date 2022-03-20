Президент звернувся до політиків, які ставлять власні амбіції вище за державні інтереси.

Президент України Володимир Зеленський закликав політиків словами видатної поетеси Ліни Костенко "не думати мізерно".

Про це глава держави сказав у відеозверненні у соціальній мережі Facebook.

Президент нагадав, що 19 березня народилася українська поетеса Ліна Костенко.

Глава держави щиро привітав поетесу зі святом від імені усіх українців.

Також він процитував її вірш "Не треба думати мізерно..." , звернувшись до політиків.

"Не треба думати мізерно...

Безсмертя є ще де-не-де...

Хтось перевіяний, як зерно,

У ґрунт поезії впаде.

Митцю не треба нагород,

Його судьба нагородила,

Коли в людини є народ,

Тоді вона уже людина", - зачитав президент.

"Дійсно, у кожного з нас є народ, і дійсно, не треба думати мізерно, а особливо тим, кому українці дали право бути політиками. Я хочу нагадати усім політичним діячам з будь-яких таборів - це не важливо. Воєнний час дуже добре показує мізерність особистих амбіцій тих, хто намагається поставити власні амбіції, власну партію чи кар'єру вище за інтереси державні, за інтереси нашого народу. Хто ховається десь по тилах, але робить вигляд нібито тільки він дбає про оборону", - наголосив Зеленський.

Нагадаємо, після обстрілу казарми на Миколаївщині з-під завалів витягли тіла 50 військових.

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