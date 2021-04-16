Водночас, українська сторона надала відповідні списки у форматі «всіх на всіх».

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська сторона досі не передала ОБСЄ списки для обміну утримуваних осіб.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі. Трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.

«У нас був обмін, тут у нас були нормальні просування (після саміту «нормандської четвірки» в грудні 2019 року – УНІАН). Спочатку був обмін, а щодо другої частини полонених в форматі «всіх на всіх»» ми передали списки ОБСЄ. Я про це сказав пану Макрону і пані Меркель. Списки з боку Росії, з боку сепаратистів вони ОБСЄ не передали», - наголосив Зеленський.

Обмін полоненими: що відомо

29 грудня 2020 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українська сторона підготувала для обміну полоненими з ОРДЛО список з 251 особи, які утримуються на непідконтрольній частині Донбасу.

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Автор: Костянтин Гончаров