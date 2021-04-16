Президент України Володимир Зеленський заявив, що російська сторона досі не передала ОБСЄ списки для обміну утримуваних осіб.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив під час спілкування з представниками українських та іноземних ЗМІ в Парижі. Трансляція заходу велась на сторінці Офісу президента у Facebook.
«У нас був обмін, тут у нас були нормальні просування (після саміту «нормандської четвірки» в грудні 2019 року – УНІАН). Спочатку був обмін, а щодо другої частини полонених в форматі «всіх на всіх»» ми передали списки ОБСЄ. Я про це сказав пану Макрону і пані Меркель. Списки з боку Росії, з боку сепаратистів вони ОБСЄ не передали», - наголосив Зеленський.
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Обмін полоненими: що відомо
29 грудня 2020 року уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що українська сторона підготувала для обміну полоненими з ОРДЛО список з 251 особи, які утримуються на непідконтрольній частині Донбасу.
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