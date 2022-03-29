Президент наголосив, що не варто втрачати пильності, оскільки ситуація не стала легшою.

Президент Володимир Зеленський заявив, що саме Збройні сили України змушують російських окупантів скорочувати бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках.

Про це він сказав у своєму відеозверненні.

"Впевнений, ви сьогодні бачили новину, що російське військове відомство нібито вирішило скоротити бойові дії на Київському та Чернігівському напрямках. Що ж, так можна сказати і про Чорнобаївку, ніби російська авіація просто вирішила поменше літати, а російська техніка менше їздити. Я вдячний усім нашим захисникам, захисницям, усім, хто забезпечує оборону Києва. Саме їхні хоробрі та ефективні дії змушують ворога відходити на цьому напрямку", - заявив глава держави.

Водночас він наголосив, що не варто втрачати пильності, оскільки ситуація не стала легшою.

"Масштаб викликів не зменшився. Російська армія все ще має значний потенціал для продовження атак проти нашої держави. У них ще багато техніки й вистачає абсолютно безправних людей, яких вони можуть відправити в котел війни. Тому ми не розхолоджуємось і не зменшуємо наші оборонні зусилля. Як на півночі нашої держави, так і в усіх інших регіонах України, куди тимчасово зайшли російські війська", - сказав президент.

Раніше у Кремлі заявляли про нібито скорочення контингенту на київському і чернігівському напрямках.

Напередодні у Міноборони РФ стверджували про завершення "першого етапу" "спецоперації" і переходу до атак на Донбасі.

Радник глави ОП Олексій Арестович, коментуючи ці маневри російських сил, підсумував, що плани Кремля щодо захоплення української столиці "повністю провалилися".

ЗСУ звільняють Сумську область, частину Харківської та Київської. Звідти виходять російські колони.

Вас також можуть зацікавити новини: