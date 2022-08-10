Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованих територій із закликом повідомляти українським військовим та спецслужбам важливу інформацію про ворога.
Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.
"Хоч би що обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча. У кращому разі. Якщо встигнуть. Ми вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого Зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом із півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть із Харківщини, з Донбасу, з Криму... І кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти. Якщо ви володієте будь-якою важливою інформацією про ворога, будь ласка, повідомте її в безпечний для себе спосіб нашим спецслужбам, нашим військовим. Якщо знаєте тих, хто допомагає окупантам чи виправдовує агресію, будь ласка, повідомляйте й про це", - сказав глава держави.
Він закликав обовʼязково допомагати нашим людям на окупованій території, які залишились самі чи без звʼязку.
"Говоріть з ними, підтримуйте їх, розповідайте їм про нашу боротьбу й про можливості евакуюватися на вільну територію. Окупанти використовують наших людей для прикриття своїх ударів як живий щит. Україна поверне все своє, і має зберегти якнайбільше життів", - наголосив Зеленський.
Президент повідомив, що провів сьогодні кілька важливих нарад, зокрема щодо програми швидкого відновлення звільнених територій.
Нагадаємо, у Кремлі відреагували на заклик Зеленського не пускати росіян на Захід.