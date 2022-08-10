Президент закликав у безпечний спосіб повідомляти українським військовим та спецслужбам важливу інформацію про ворога.

Президент Володимир Зеленський звернувся до жителів тимчасово окупованих територій із закликом повідомляти українським військовим та спецслужбам важливу інформацію про ворога.

Про це він заявив у своєму вечірньому відеозверненні.

"Хоч би що обіцяли окупанти, їхня дорога одна – це втеча. У кращому разі. Якщо встигнуть. Ми вигнали російську армію з північних областей. Ми вигнали окупантів з нашого Зміїного. Вони вже відчувають, що настав час тікати з Херсона і загалом із півдня нашої держави. Буде час, коли вони втечуть із Харківщини, з Донбасу, з Криму... І кожен, хто може цьому допомогти, має цьому допомогти. Якщо ви володієте будь-якою важливою інформацією про ворога, будь ласка, повідомте її в безпечний для себе спосіб нашим спецслужбам, нашим військовим. Якщо знаєте тих, хто допомагає окупантам чи виправдовує агресію, будь ласка, повідомляйте й про це", - сказав глава держави.

Він закликав обовʼязково допомагати нашим людям на окупованій території, які залишились самі чи без звʼязку.

"Говоріть з ними, підтримуйте їх, розповідайте їм про нашу боротьбу й про можливості евакуюватися на вільну територію. Окупанти використовують наших людей для прикриття своїх ударів як живий щит. Україна поверне все своє, і має зберегти якнайбільше життів", - наголосив Зеленський.

Президент повідомив, що провів сьогодні кілька важливих нарад, зокрема щодо програми швидкого відновлення звільнених територій.

Нагадаємо, у Кремлі відреагували на заклик Зеленського не пускати росіян на Захід.

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