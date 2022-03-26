Це сталося на Слобожанському напрямку.

На Слобожанському напрямку зенітні ракетні війська Повітряних Сил України знищили російський бомбардувальник та безпілотник.

Про це повідомляється на сторінці Повітряного командування "Схід" у Facebook.

"Відплатимо за кожен удар. Зенітними ракетними підрозділами Повітряних Сил в зоні відповідальності повітряного командування "Схід" знищено дві ворожі цілі. Так на Слобожанському напрямку опівночі напоровся на праведний вогонь ППО бомбардувальник, вдень "розпрощався з життям" БПЛА. Працюємо далі!" - йдеться у повідомленні.

Як раніше повідомляв УНІАН, українські бійці 25 березня знищили близько 170 окупантів. Також підрозділи ЗСУ знищили 8 танків, 17 одиниць броньованої та 11 одиниць ворожої автомобільної техніки.

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