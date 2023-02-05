Вона попросила свого чоловіка не продовжувати контракт, адже "всім буде пох*й, якщо він здохне".

Дружина окупанта в розмові з чоловіком поскаржилася на ставлення російського командування до своїх підлеглих. Вона попросила ворожого солдата не продовжувати контракт.

Запис перехопленої бесіди опублікував прес-центр Головного управління розвідки МО України в офіційному Telegram-каналі. На аудіо чути тільки слова жінки, але з її реплік стає зрозумілим сенс розмови.

"Ну реально, як ніби просто нелюди, нелюди. Я не знаю, як так можна... А не можна нікому поскаржитися, колективно написати? Порозмовляти з головним. [...] Реально, всім пох*й, розумієш? Ти здохнеш, і всім пох*й. Ось так ось. Взагалі насрати на людські життя", — заявила дружина окупанта.

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Вона також поскаржилася, що рашистам не дають відпусток для поїздок додому. Дружина запропонувала "скаржитися, кудись писати" і більше не продовжувати контракт. Що на це відповів окупант, на жаль, невідомо.

Ставлення російського командування до підлеглих

Наприкінці січня у Міноборони України повідомили: "Командування російських окупаційних військ, як правило, направляє мобілізованих на передові позиції практично без належного забезпечення та підготовки, що призводить до масових втрат серед них. При цьому зазначена категорія призваних найбільш страждає від зневажливого ставлення і насильницьких дій з боку військовослужбовців-росіян".

Поранений окупант у жовтні розповів, як його кинули під деревом без одягу і з простроченими ліками чекати евакуації.

Приблизно в той же час з перехоплення стало відомо про проблеми з постачанням у війську рашистів. Один з окупантів зізнався, що доводиться пити воду з калюж.

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