З окупованих територій на сході України до Росії людей відправляють голосувати цілими автобусами.

Жителям окупованих територій Донецької та Луганської областей, які приїхали проголосувати на виборах до Держдуми РФ в Ростовську область, видавали російські паспорти просто перед виборчими дільницями.

Зокрема, за інформацією телеканалу "Дождь", такі паспорти отримали люди, які прибули кількома автобусами з ОРДЛО в селище Матвіїв Курган.

Журналісти дізналися, що 18 вересня лише з Донецька виїхало 6 таких автобусів з виборцями. У кожному з них приблизно по 50 осіб. На одному з автобусів був напис "Наш вибір - Росія!". Як розповів один з виборців, він отримав паспорт після приїзду в Матвєєво-Курганському сільському поселенні.

Напередодні видання "Кавказский узел" опублікувало інтерв'ю з виборцями з окупованої частини Луганської області, які також приїхали в Ростовську область на голосування. Звідти привезли близько 200 осіб, усі вони отримали російські паспорти перед виборчою дільницею.

Читайте такожСерветки й "Снікерс": у мережі показали "продуктові набори" мешканців ОРДЛО за участь у виборах в РФЗа словами однієї з жінок, її "змусили отримати паспорт і відправили голосувати", а за кого голосувати, сама вона не знає.

Також видання повідомило, що близько 400 жителів Донбасу 17 вересня отримали російські паспорти, після чого їх відразу автобусами доставили на виборчі дільниці в Ростовській області. В інтерв'ю люди висловили сподівання, що після виборів окупована територія Луганської області увійде до складу Росії.

Голосування на виборах до Держдуми та паспорти РФ на Донбасі

18 вересня в Росії завершився другий з трьох днів голосування на виборах до Державної Думи, на яких можуть голосувати як жителі окупованого Криму, так і Донбасу.

Раніше, 16 вересня, ватажок бойовиків ДНР Денис Пушилін заявляв, що окупаційна влада організовує 825 автобусних і 12 залізничних рейсів, а також спрощений прикордонний контроль для охочих проголосувати на виборах у РФ. Окрім того, жителям окупованих територій України дозволено голосувати дистанційно через російський портал "Госуслуги". Однак, щоб проголосувати, вони повинні мати російське громадянство.

У квітні 2019 року президент РФ Володимир Путін підписав указ, що дозволяє жителям окупованого Донбасу отримувати російське громадянство за спрощеною процедурою. За даними секретаря Ради національної безпеки та оборони (РНБО) України Олексія Данилова, на окупованому Донбасі паспорти РФ вже отримали від 630 до 740 тисяч осіб.

На останньому засіданні 17 квітня РНБО вирішила ввести санкції проти всіх організаторів виборів до Державної Думи Російської Федерації на українських окупованих територіях.

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Автор: Катерина Комолова