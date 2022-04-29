За даними ЗМІ, вивезти з міста планують мирних жителів, які знаходяться на заводі "Азовсталь".

Україна сподівається в п'ятницю, 29 квітня, евакуювати мирних жителів, які залишаються на маріупольському заводі "Азовсталь" разом з обороняючими місто бійцями.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела в Офісі президента України.

"Сьогодні запланована операція з виведення мирних жителів із заводу", - сказано в повідомленні.

Інші подробиці не уточнюються.

Евакуація з Маріуполя

26 квітня генсек ООН Антоніу Гутерріш провів зустріч з Путіним у Москві. По завершенню він переконував, що Москва нібито погодилася на залучення міжнародних організацій до евакуації людей з "Азовсталі".

Наступного дня в Кремлі дану інформацію спростували. Прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков заявив на брифінгу в Кремлі, що конкретних домовленостей щодо евакуації з "Азовсталі" з ООН у Росії немає.

Напередодні Гуттеріш прибув до Києва на зустріч з президентом України Володимиром Зеленським. Після неї президент України заявив, що евакуація з Маріуполя можлива за допомогою ООН.