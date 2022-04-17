Генерал-майор Бруно Хофбауер заявив, що у Росії скоротилися бойові можливості

Знищення крейсера "Москва" для Російської Федерації стало найбільшою невдачею у війні проти України. У Москві могли сильно недооцінити українців.

Про це пише видання Oberösterreichische Nachrichten.

За словами голови відділу базового планування в Міністерстві оборони Австрії генерал-майор Бруно Хофбауера, кораблі типу "Москва" призначалися для створення протиповітряного щита для авіаносців, але самі є легкою мішенню біля узбережжя.

"Українці завдали масованого удару по самолюбству росіян, але вони досягли успіху і в стратегічному плані", - заявив військовий експерт.

При цьому він вказав, що у Росії скоротилися бойові можливості після знищення крейсера "Москва" і тепер мови бути не може про морську десантну операцію російських військ в Одесі.

Хофбауер уточнив, що тепер у Кремля залишилося шість підводних човнів, п'ять фрегатів, 35 кораблів охорони та берегової оборони і 10 десантно-транспортних кораблів у складі Чорноморського флоту, а також Північний флот з двома крейсерами, Тихоокеанський флот з одним крейсером і Балтійський флот.

Знищення крейсера "Москва" - що відомо

13 квітня в акваторії Чорного моря в російський ракетний крейсер "Москва" потрапили українські крилаті ракети "Нептун". За даними українського військового командування, в результаті корабель отримав пошкодження, загорівся, згодом перекинувся і потонув.

У Міноборони РФ стверджували, що на кораблі сталася детонація боєприпасів, а потонув він при буксируванні.

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