На Херсонщині українські військові вразили декілька об’єктів ворога.

В Херсоні підрозділи ЗСУ влучили у готель "Затєряний мір", де є базування окупантів.

Про це повідомив спікер оперативного командування "Південь" Владислав Назаров. За його даними, на Херсонщині станом на 17:00 українські військові вразили декілька об’єктів ворога.

"В районі Олешок мінус БК (бойовий комплект – УНІАН) і техніка русні. Херсонський район - Влучання в базування русні. Херсон. Влучання в базування русні у готелі "Затєряний мір" біля Річпорту", - повідомив Назаров.

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Крім того, є точкові влучання в районі Антонівки по військовій техніці РФ.

Як повідомляв УНІАН, раніше у мережі з'явилася інформація про чергові вибухи в окупованому Херсоні. Було щонайменше 8 "прильотів". За даними очевидців, знищено готель-сауну колаборанта Володимра Сальдо "Затєряний мір". Там базувалися росіяни.

Окупанти мовчать про знищення своєї бази. Підтвердження України з'явилося першим.

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