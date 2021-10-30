В п’ятницю ввечері повідомлялося про трьох поранених.

Кількість поранених українських військових на Донбасі зросла до п’яти. Воїни дістали поранення внаслідок ворожих дій та перебувають у лікувальному закладі. Стан їхнього здоров’я – задовільний.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

В п’ятницю ввечері повідомлялося про трьох поранених.

Упродовж минулої доби, 29 жовтня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 19 порушень режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожДБР звинуватило військовий завод Порошенка в поставках армії бракованої технікиПоблизу Причепилівки окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

В напрямку Зайцевого найманці двічі використовували автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

В бік Старогнатівки противник відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Ворожі війська застосували гранатомети різних систем і стрілецьку зброю біля Майорська та двічі в біля Новотошківського.

Поблизу Новоселівки окупанти здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм.

В напрямку Катеринівки ворог два рази вів вогонь, використовуючи гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

Позиції поблизу Водяного, що на Приазов’ї, потрапили під обстріл з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів.

Біля Мар’їнки обстріл вівся з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

Російсько-окупаційні війська задіяли безпілотні літальні апарати, за допомогою яких здійснили скидання пострілів ВОГ-17 в районі населених пунктів Станиця Луганська, Лебединське та двічі біля Павлополя.

Також неподалік Павлополя ворог два рази здійснив обстріли з гранатометів різних систем.

Крім того на Луганщині зафіксовано проліт ворожого безпілотника, ймовірно "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Наші захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Станом на 7:00 ранку, 30 жовтня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою. Українські підрозділи продовжують виконувати визначені завдання за призначенням.

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Автор: Віолетта Орлова