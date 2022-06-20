Ліквідація пожежі триває вже більш як 40 годин.

Ракетний удар по нафтобазі у Новомосковському районі забрав життя трьох людей.

Про це повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

"Щойно рятувальники знайшли тіло третього загиблого. Вогнеборці продовжують утихомирювати полум’я. Працюють уже понад 42 години", - сповістив він.

Як повідомляв УНІАН, 18 червня російські окупанти обстріляли Дніпропетровщину. Ворожі ракети у Новомосковському районі зруйнували нафтобазу. Зайнялася масштабна пожежа.

Станом на ранок 19 червня було відомо про 13 постраждалих і одного загиблого внаслідок ворожої атаки. Згодом стало відомо, що у лікарні помер один з поранених внаслідок ракетного удару окупантів по нафтобазі у Новомосковському районі.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Росія ракетами зруйнувала підприємство в Дніпропетровській області. Унаслідок ударів сталося два вибухи, зруйновано будівлю виробництва.

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