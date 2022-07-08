Сили оборони України завдали ворогу потужного вогневого ураження.

Російські окупанти після незначного успіху під час наступу в районі Верхньокам’янського, а також населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка Донецької області відступили.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ щодо оперативної ситуації з російським вторгненням станом на 18:00.

"Сили оборони України завдали потужного вогневого ураження по позиціях противника в районі Верхньокам’янського, чим змусили підрозділи ворога відійти від населеного пункту", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що на Бахмутському напрямку противник обстрілював українські позиції поблизу Спірного, Івано-Дар’ївки, Нью-Йорка та в районі Вуглегірської ТЕС, також здійснив авіаудари неподалік Берестового і Покровського.

В зведенні наголошується, що за підтримки артилерії та оперативно-тактичної авіації окупанти безуспішно намагалися вести наступ у районах населених пунктів Спірне та Івано-Дар’ївка, але зазнали втрат та відійшли.

Зараз тривають бої поблизу Веселої Долини, додали в Генштабі.

Раніше у РФ заявили, що не мають наміру залишати південь України в разі захоплення Донбасу.

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