На адмінмежі з окупованим півостровом українські гранатометники відпрацьовували знищення танків.

На адміністративній межі з тимчасово окупованою територією Автономної Республіки Крим гранатометні підрозділи угруповання військ "Південь" відпрацьовували знищення танків.

Як повідомляє прес-центр Генерального штабу Збройних сил України, на Херсонщині розрахунки станкових протитанкових і ручних протитанкових гранатометів практично відпрацьовують різні вогневі завдання.

"Ефективне застосування протитанкового озброєння в реальному бою на адміністративній межі з тимчасово окупованою територією потребує постійного та ретельного тренування під час занять. Отже, там, де тримають оборону підрозділи угруповання військ "Південь", шансів прорватися у РФ не буде...", - наголосили в генштабі.

Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляло, що на період новорічних свят російсько-окупаційні війська посилили свої позиції на Донбасі. Зокрема, окупантами вздовж лінії зіткнення збільшена кількість снайперських пар.

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