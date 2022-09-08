ЗСУ вдалося знищити 29 росіян, 4 танки і бойову машину десанту.

Збройні Сили України завдали ударів по двох понтонних мостах і пункту управління російських окупантів у Херсонській області.

Про це повідомляє оперативне командування "Південь".

"Наші ракетно артилерійські підрозділи в ході виконання вогневих завдань за ніч вразили пункт управління, район зосередження ворожого ракетно - артилерійського озброєння і 2 понтонних моста в Дар'ївці та Херсоні", - заявив спікер ОК "Південь" Владислав Назаров.

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Він також підтвердив, що ЗСУ вдалося знищити 29 росіян, 4 танки і бойову машину десанту.

Як раніше повідомляв УНІАН, на півдні ЗСУ ліквідували майже 30 окупантів, знищили 4 танки та бойову машину десанту. Підрозділи Сил оборони продовжують позиційні бої, покращуючи своє становище, не допускаючи просування ворога.

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ ліквідували вже 51 250 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки. За минулу добу українські захисники "відкобзонили" 640 супротивників — рекордна кількість, якщо не враховувати дані за перші тижні війни.

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