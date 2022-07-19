Влучно відпрацювали українські артилеристи та авіація.

Впродовж минулої доби Збройні сили Україні розгромили скупчення техніки та склади боєприпасів окупантів на південних рубежах оборони.

Про це повідомляє Оперативне командування "Південь" у Facebook.

Загальні втрати ворога на півдні за добу склали 65 загарбників. Поблизу Снігурівки на Миколаївщині росіяни втратили черговий склад боєприпасів. По цілі відпрацювали два українських штурмовики.

Українські артилеристи знищили комплексну апаратну зв’язку "Редут-2УС", а також 11 одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Росіяни також підіймали в небо авіацію, але безрезультатно.

"Ворожий винищувач Су-35 з району Нової Каховки намагався атакувати ракетою "повітря-повітря" наші літаки, але успіху не мав. Наші авіатори впорались із завданням без втрат", – зазначили в ОК "Південь".

Ракетно-артилерійські підрозділи вдарили по скупченню озброєння, ворожої техніки та складу боєприпасів в районі Райського Новокаховської громади на Херсонщині. Поблизу Берислава було знищено ще один російський склад з БК.

"Об’єкти знищено. Втрати уточнюються", – резюмують у "Півдні".

Як повідомляв УНІАН, воїни Збройних сил України завдали нищівного удару по скупченню окупантів у тимчасово захопленому Бериславі Херсонської області. Вдалося ліквідувати понад сто росіян. Їх вивозили вантажівками.

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