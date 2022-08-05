Наразі немає підтвердження від офіційних джерел Македонії і Міноборони України щодо передачі цих літаків.

У Повітряних силах спростували заяви про передачу Україні від Македонії 4 штурмовиків Су-25.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат.

"Ми не маємо зараз підтвердження від офіційних джерел Македонії і Міноборони України щодо передачі цих літаків. Це з'явилося у пресі...", - зазначив він.

Водночас Ігнат наголосив, що дуже важливою є поставка радянських техніки, озброєння та боєприпасів від країн, які їх мають.

Також, відповідаючи на запитання про кількість українських пілотів, які наразі проходять навчання для управління літаками F-15 та F-16, він зауважив, що наразі немає й рішення про надання Україні літаків F-15, F-16 чи інших типів літаків, хоча у ЗМІ вже повідомляють про навчання українських пілотів.

За словами Ігната, про це почали говорити після ухвалення урядом США рішення про надання Україні 100 млн на навчання українських пілотів на західних літаках.

"Потрібно спершу ухвалити політичне рішення про те, який саме тип літака буде надано Україні, і на нього вже навчати. Поки що підготовка пілотів для цих типів літаків не проводиться", - сказав речник командування.

Як відомо, 4 серпня низка ЗМІ поширили інформацію про те, що Північна Македонія передала Україні 4 штурмовики Су-25.

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