Найманець кілька днів тому повернувся з Донбасу, але в РФ його називають "добровольцем".

"Вагнерівець" з позивним "Марлін" влаштував розборки з росгвардійцями в готелі Воронежа. Чоловік погрожував та кричав, що воював за їхню країну.

Про це повідомляє російський Телеграм-канал "База".

За даними каналу "вагнерівець" Андрій кілька днів тому повернувся з Донбасу. Він зупинився в готелі Воронежа, але поводився неадекватно. Персонал викликав Росгварді..

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Коли на місце приїхали росгвардійці, він почав скандалити ще сильніше. Зокрема, найманець став загрожувати одному зі співробітників засунути кийок у задній прохід, постійно ставив риторичне запитання: "Ти знаєш, хто я такий?", а також кричав, що "захищає вашу країну".

На плечі у нього був шеврон ПВК "Вагнер", а сам Андрій заявив, що його позивний "Марлін", він зі спецгрупи 136 полку.

"Мій позивний "Марлін", я – спецгрупа 136 полку. Я тебе особисто так розпинаю! Я тебе обіс**, п***р!... Я, с**а, воював за вашу країну, а ти, чмошник йоб***й, мені загрожувати будеш?", - кричав найманець.

Згодом "вагнерівець" все ж таки вдарив росгвардійця, а за секунду його самого завалили на підлогу, побили кийком, ногами і закували у наручники. Навіть після цього "вагнерівець" не вгамувався, продовжив погрожувати росгвардійцям. На місце викликали слідчих, і ті заявили, що "Марлін" – нібито доброволець, який днями повернувся в РФ. У машині у нього виявили 476 набоїв калібру 9х19 мм. Найманець пояснив, що боєприпаси "просто завалялися і він про них забув".

Як раніше повідомляв УНІАН, Російська Федерація продовжує приховану мобілізацію чоловіків для війни проти України. За повідомленнями Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують вербувати "новобранців" серед ув'язнених і людей із наркотичною та алкогольною залежністю.

За даними деяких ЗМІ, власник приватної військової компанії "Ліга" (раніше ПВК Вагнера) Євген Пригожин особисто вербує ув'язнених у російських колоніях для участі у війні проти України.

Днями у мережі з'явилося відео з власником ПВК "Вагнер" Євгенієм Пригожиним, відзняте в одній з російських колоній, коли той закликав в'язнів вступати у добровольчі батальйони для війни проти України.

Російські ЗМІ з'ясували, що ПВК "Вагнер" вдалося завербувати для війни в Україні понад тисячу в'язнів.

Коментуючи ситуацію із вербовкою в'язнів, Пригожин зазначив: "Ті, хто не хоче, щоб у ПВК воювали ув'язнені, дітей своїх на фронт відправте. Або ПВК та зеки, або ваші діти – вирішуйте самі".

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