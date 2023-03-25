Також українська авіація завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів.

Сили оборони України вразили 2 пункти управління і 3 райони зосередження живої сили російських загарбників, йдеться в оперативній інформації Генерального штабу ЗСУ у соціальній мережі Facebook.

"Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника", - сказано у зведенні.

Втрати РФ в Україні – останні новини

З початку повномасштабного вторгнення ЗСУ "законсервували" вже 169 890 окупантів і тисячі одиниць ворожої техніки.

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Через брак важкої бронетехніки ЗС РФ змушені знімати старі танки з п'єдесталів і відправляти на передову. За підрахунками IISS, з 24 лютого Росія втратила близько 50% свого довоєнного парку сучасних танків Т-72Б3 і Т-72Б3М. Крім того, ворог суттєво виснажив свої запаси крилатих ракет, втрат зазнала і російська авіація.

У березні, на думку військового оглядача Олександра Коваленка, втрати окупантів складуть рекордну кількість. Водночас у Залужного наголосили, що щомісяця держава-агресорка втрачає до 25 тисяч своїх солдатів.

На одному з найгарячіших напрямків – Куп'янсько-Лиманському – росіяни втратили за сьогодні щонайменше 48 терористів, 88 "затрьохсотились", ще один потрапив у полон.

Війна в Україні – актуальне

Російські терористи уже як кілька місяців зосередились на захопленні Донбасу і перейшли в оборону на півдні. Жорстокі бої тривають за Бахмут, посилився тиск ворога й під Авдіївкою.

Рекордну кількість обстрілів протягом останніх кількох тижнів фіксують на Куп'янсько-Лиманському напрямку – важливому для окупантів з точки зору їхньої логістики.

Водночас напередодні Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що ситуацію у Бахмуті вдалось стабілізувати. З цього аналітики МО Британії зробили висновки, які потім спростував Генштаб: мовляв, штурми РФ припинились.

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