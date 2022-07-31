Росіяни намагалися наступати в районах дев'яти населених пунктів.

Російські окупанти 31 липня атакували в районах дев'яти населених пунктів. Переважна більшість наступів закінчилися невдачею завдяки діям ЗСУ. Тільки біля Авдіївки окремі ворожі підрозділи досягли часткового успіху.

Відповідною інформацією поділився прес-центр Генштабу ЗСУ у традиційному вечірньому зведенні з фронту.

На Харківському напрямку окупанти намагалися просунутися вперед біля Гусарівки, але отримали відсіч і відійшли. Наступи в районі Бахмута закінчилися аналогічно. Рашисти хотіли поліпшити тактичне положення неподалік від Вершини, Соледара, Яковлівки та Покровського. Але ЗСУ зустріли ворога щільним вогнем і змусили відступити.

"В районі Серебрянки, силами розвідувальної групи, [противник] намагався виявити позиції наших військ, успіху не мав, відійшов. Задіяв для розвідки БПЛА біля Григорівки. [ ... ] Окупанти намагалися просунутися в районах Камʼянки та Пісків. Тут штурм провалився. В районі Авдіївки окремі підрозділи ворога мають частковий успіх", — повідомили в Генштабі.

Нагадаємо, ЗСУ всіма силами стримують ворога і дають відсіч. Як писав УНІАН, сьогодні, 31 липня, на Херсонщині українська штурмова авіація "накрила" вогнем опорні пункти рашистів. Втрати серед окупантів поки уточнюються. А бійці 92-ї та 40-ї бригад знищили дві САУ противника ударами з гаубиць М777.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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