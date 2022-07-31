Гаубиці М777 в черговий раз довели свою перевагу над російською артилерією.

Бійці з 92-ї окремої механізованої бригади імені кошового отамана Івана сірка та 40-ї окремої артилерійської бригади імені Великого князя Вітовта вразили дві цілі окупантів. Вони знищили самохідні артилерійські установки.

Про підірвану техніку повідомили в офіційному Telegram-каналі Стратегічного командування ЗСУ.

До публікації прикріпили ролик, де показуються удари по ворожих САУ. Перша артилерійська установка була вкопана в землю і вела вогонь з позиції. Українські військові вирахували її координати і показали купу чорного металобрухту, в яку перетворилася техніка.

Другу САУ засікли, коли вона почала обстріл. Артилерійську установку розташували на відносно відкритій місцевості, і бійці 92-ї і 40-ї бригад змогли вразити її точним ударом. Обидві САУ підірвали за допомогою гаубиць М777, які українські військові називають "три сокири".

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, сьогодні, 31 липня, українська штурмова авіація "накрила" вогнем опорні пункти рашистів у Херсонській області. Вони розташовувалися в районах Білогірки і Сухого Ставка. Втрати серед окупантів поки уточнюються.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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