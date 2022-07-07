Окупанти протягом дня задіяли танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської області вздовж лінії зіткнення.

На Слобожанському напрямку українські бійці успішно відбили штурм ворога поблизу Соснівки.

Про це йдеться в повідомленні Генерального штабу ЗСУ щодо оперативної ситуації з російським вторгненням станом на 18:00.

На Слобожанському напрямку ворог продовжує зосереджувати зусилля на утриманні позицій та недопущенні просування підрозділів Сил оборони України вглиб тимчасово зайнятої території. Протягом дня залучив танки, ствольну та реактивну артилерію для обстрілів населених пунктів Харківської області вздовж лінії зіткнення.

"Наші воїни звели нанівець всі потуги ворога просунутися в напрямку Соснівки. Штурм відбито, а окупанти відійшли на раніше зайняті позиції", - зазначають у Генштабі.

На Південнобузькому напрямку обстановка істотних змін не зазнала. Підрозділи ворога продовжують утримувати зайняті позиції та наявними засобами ураження обстрілювати позиції підрозділів українських військ.

Ситуація на Слобожанському напрямку:

Станом на початок травня ворог намагався закріпитися на Слобожанському напрямку.

27 травня 2022 року на Слобожанському напрямку окупанти мінували місцевість на маршрутах можливого висування українських підрозділів.

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