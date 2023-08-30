Крім того, вдалося ліквідувати три російські спостережні пункти та один пункт управління безпілотниками.

Впродовж минулої доби українські захисники та захисниці на півдні ліквідували ще понад 60 російських окупантів та знищили купу ворожої техніки. Оперативна обстановка на півдні залишається стабільно напруженою, повідомляють Сили оборони півдня України.

Зокрема, росіяни продовжують тероризувати прибережні регіони Херсонщини та протилежний Кінбурнській косі берег Миколаївщини. Так, по прифронтових громадах за минулу добу окупанти здійснили 60 артилерійських обстрілів з використанням понад 320 снарядів, із них 8 разів ворог обстріляв безпосередньо населені пункти.

Внаслідок російських атак було поранено одного цивільного та пошкоджено 11 приватних будинків і церкву.

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Водночас, сили оборони півдня продовжують результативно виконувати вогневі завдання на фронті. За минулу добу українські військові на півдні ліквідували ще 62 окупантів, танк Т-90, 11 одиниць авто-бронетехніки, п’ять гармат, три човни, а також чотири безпілотники різних типів.

Крім того, вдалося знищити три російські спостережні пункти та один пункт управління безпілотниками.

Також уточнюється, що корабельне угруповання росіян становить 11 одиниць - 10 в Чорному та 1 в Азовському морях. За даними оборонців, наразі ракетоносії на бойовому чергуванні відсутні та заведені в пункти базування.

Втрати Росії в Україні - останні дані

Як повідомляв УНІАН, минулої доби українські військові ліквідували ще 570 російських загарбників. Також за добу зокрема знищено понад 50 російських танків, бойових броньованих машин та артилерійських систем.

Загалом з початку російського вторгнення втрати ворога становлять близько 262 тис. 410 окупантів.

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