В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу зафіксовано два порушення перемир'я бойовиками.
Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.
Обстріли зафіксували на Приазов'ї. Там ворог з тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи провокував українських бійців у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.
Читайте такожУ штабі ООС уточнили час роботи КПВВ на лінії розмежування
"Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться у повідомленні.
З початку поточної доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано.
Війна на Донбасі: важливі новини
- Застаріли: Кравчук заявив про необхідність переглянути Мінські угоди
- ОБСЄ підготує єдиний план із врегулювання ситуації на Донбасі - Кравчук
- Названо дату відкриття існуючих і нових КПВВ на Донбасі
- Росія зриває відкриття КПВВ на Донбасі - українська делегація в ТКГ
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram