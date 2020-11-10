Втрат у лавах ЗСУ немає.

В районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі за минулу добу зафіксовано два порушення перемир'я бойовиками.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

Обстріли зафіксували на Приазов'ї. Там ворог з тимчасово окупованих населених пунктів Ужівка та Пікузи провокував українських бійців у районі Водяного, використовуючи стрілецьку зброю.

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"Ворожі постріли були неприцільними, тому наші військовослужбовці зброю у відповідь не застосовували. Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил не було", - йдеться у повідомленні.

З початку поточної доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано.

Війна на Донбасі: важливі новини

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Автор: Юрій Годован