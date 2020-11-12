За добу зафіксовано три ворожих обстріли.

За минулу добу на Донбасі зафіксовано три факти порушення перемир'я бойовиками.

Про це йдеться в ранковому зведенні прес-центру штабу ООС.

Вогонь ворог застосував у районі кількох населених пунктів. Зокрема, поблизу Пісок обстріли лунали з автоматичного станкового гранатомета, а біля Водяного - з 82-мм міномета. Біля Кам'янки противник вів вогонь зі стрілецької зброї та великокаліберного кулемета.

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"На жаль, унаслідок цього обстрілу один український військовослужбовець отримав вогнепальне поранення. Стан його здоров’я задовільний", - повідомили у штабі ООС.

За поточну добу ворожих обстрілів не зафіксовано.

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Автор: Юрій Годован