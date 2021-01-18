За добу зафіксовано два ворожих обстріли.

Упродовж минулої доби, 17 січня, в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі зафіксовано два ворожих обстріли.

Про це повідомляється на сторінці штабу ООС у Facebook.

Зокрема, бойовики двічі відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів неподалік Широкиного.

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"Про факти порушення режиму припинення вогню через Українську сторону СЦКК повідомлено представників ОБСЄ. Бойових втрат серед наших захисників немає", - йдеться у зведенні.

На інших ділянках фронту минулої доби зберігався режим тиші.

З початку доби 18 січня обстрілів у районі ООС не зафіксовано.

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Автор: Юрій Годован