Віткофф буде присутній на переговорах України та РФ в Абу-Дабі, - журналіст Axios

Раніше держсекретар США заявляв, що новий раунд переговорів пройде без Віткоффа і Кушнера.

До переговорів між Україною і Росією в Абу-Дабі приєднається спецпосланець президента США Стів Віткофф. Про це повідомив кореспондент Axios Барак Равід на своїй сторінці в соцмережі X з посиланням на джерела.

За його словами, 3 лютого Віткофф прибуде до Ізраїлю, де проведе зустрічі з прем'єр-міністром країни Біньяміном Нетаньяху та іншими високопоставленими чиновниками. Після цього спецпредставник президента США Дональда Трампа вирушить до Абу-Дабі.

Равід зазначив, що Віткофф буде присутній у новому раунді переговорів між делегаціями України та Росії в Абу-Дабі 4 і 5 лютого.

Нагадаємо, що раніше державний секретар США Марко Рубіо говорив про те, що наступний раунд переговорів щодо припинення війни в Україні пройде без Віткоффа і спецпредставника президента США Джареда Кушнера. Він заявляв, що, можливо, на зустрічі будуть присутні представники США, але це будуть не Віткофф і Кушнер.

Переговори України і РФ уперлися в три головні проблеми

Раніше Politico писало, що Україна і Росія залишаються в глухому куті через ключові розбіжності, що визначають хід війни з самого її початку. В агентстві підкреслили, що Київ і Москва вийшли з переговорів в ОАЕ, не зумівши домовитися з трьох питань, що лежать в основі конфлікту: вимога РФ про передачу українських територій, майбутнє гарантій безпеки України і питання про те, чи повинні бойові дії припинитися до або після укладення угоди.

Однією з ключових розбіжностей є питання контролю над Запорізькою АЕС. Президент України Володимир Зеленський хоче, щоб станція контролювалася спільно Україною і США, в той час як Москва хоче брати участь в будь-якій угоді, пропонуючи замість цього розділити контроль над станцією з Вашингтоном або, можливо, з Києвом.

