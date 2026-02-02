Сховище на $12 мільярдів: Трамп кидає виклик рідкісноземельним металам Китаю

США прагнуть зменшити свою залежність від китайських критичних елементів.

Президент США Дональд Трамп планує запустити стратегічний проект вартістю 12 мільярдів доларів із створення запасів критично важливих мінералів. Проект під назвою "Сховище" дозволить захистити виробників від перебоїв у постачанні критичних елементів, повідомляють джерела Bloomberg.

Початковий капітал "Сховища" складуть 1,67 млрд доларів приватних грошей та 10-мільярдний кредит від Експортно-імпортного банку США. Це буде рекордний 15-річний кредит, який більш ніж удвічі перевищує наступну за величиною угоду, коли-небудь укладену банком. Кошти спрямують на закупівлю та зберігання мінералів для автовиробників, технологічних компаній та інших промисловців.

Ініціатива стане першим у своєму роді запасом для приватного сектора США. Її принцип схожий на існуючий в країні запас нафти на випадок надзвичайних ситуацій. В цьому випадку основна увага буде приділятися мінералам, як галій і кобальт, які використовуються у виробництві, наприклад, iPhone та реактивних двигунів.

Відео дня

Очікується, що запаси включатимуть як рідкісноземельні метали та критично важливі мінерали, так і інші стратегічно важливі елементи, ціни на які коливаються. Вони критично важливі для промислової економіки, включаючи автомобільний, аерокосмічний та енергетичний сектори. США намагаються скоротити свою залежність від Китаю, який домінує серед постачальників і переробників критично важливих мінералів.

До проекта вже долучилися більше десятка компаній, серед яких General Motors Co., Boeing Co. та Google, що належить Alphabet Inc.

Вашингтон вже має національні запаси критично важливих мінералів для забезпечення оборонно-промислової бази країни, але не має запасів для цивільних потреб. За правління Трампа США також зробили рідкісний крок, інвестувавши безпосередньо у вітчизняні гірничодобувні компанії, щоб стимулювати виробництво та переробку рідкісноземельних металів в країні.

Америка вже підписала угоди про співпрацю з Австралією, Японією, Малайзією та іншими країнами з цього питання. США будуть тиснути на ще більшу кількість країн, щоб вони уклали такі самі угоди під час найближчого саміту, який відбудеться в середу, 4 лютого, у Вашингтоні.

Зусилля з метою зменшення ризиків у ланцюжку постачання мінеральної сировини набули нового імпульсу минулого року, після того як Китай посилив експортний контроль над деякими матеріалами. Це спонукало низку американських виробників скоротити виробництво і підкреслило ступінь впливу Пекіна.

Корисні копалини – головні новини

Намагання уряду США забезпечити власних виробників і військових рідкісноземельними металами роблять вразливою Європу. Європейські постачальники просто не встигають за своїми американськими колегами. Відсутність необхідних компонентів сильно гальмує процес переозброєння армій Старого континенту.

Власною незалежністю в царині критичних компонентів почала активно опікуватися і Індія на чолі з урядом Нарендри Моді. Там планують розбудувати місцеві ланцюги поставок, для чого інвестують в галузь 4,6 млрд доларів.

Вас також можуть зацікавити новини: