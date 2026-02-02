Українці купили рекордну кількість нових автомобілів: названо найпопулярніші моделі

Найпопулярнішою моделлю минулого місяця став компактний кросовер.

Минулого місяця українці купили понад 5,1 тисячі нових легкових автомобілів. Про це повідомили в "‎УкрАвтопромі"‎.

Зазначається, що це найвищий показник для січня за останні три роки.

Порівняно із січнем 2025-го попит на нові автомобілі зріс на 19,5%. Найпопулярнішою маркою січня стала Toyota, продажі якої були на чверть вищими, ніж торік.

Відео дня

Найпопулярнішою моделлю минулого місяця став компактний кросовер Renault Duster, який традиційно має великий попит на українському ринку.

ТОП-10 брендів місяця:

Toyota - 845 авто (+25%); BYD - 548 авто (+117%); Renault - 439 авто (+31%); Škoda - 368 авто (+23%); Volkswagen - 359 авто (+99%); Hyundai - 289 авто (+56%); BMW - 190 авто (-42%); Mazda - 185 авто (+57%); Suzuki - 175 авто (-1%); Nissan - 173 авто (+9%).

Авторинок України – інші новини

Раніше стало відомо, що минулого року українці придбали майже 97 тис. ввезених з-за кордону уживаних легкових автомобілів віком до п’яти років.

Найбільшу частку у цьому сегменті становили електрокари, на які припало 60% продажів. До трійки найпопулярніших моделей потрапили Tesla Model Y, Tesla Model 3 та KIA Niro.

Також нагадаємо, що нещодавно було оприлюднено рейтинг найпопулярніших в Україні бензинових автомобілів.

Серед нових легковиків до трійки лідерів увійшли Hyundai Tucson, Mazda CX-5 та Škoda Octavia. Якщо казати про імпортовані вживані авто з бензиновими двигунами, то тут лідером виявився Volkswagen Golf.

Вас також можуть зацікавити новини: