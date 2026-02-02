Зеленський запровадив санкції проти компаній, які обслуговують танкерний флот РФ

Станом на сьогодні триває робота над 20-м санкційним пакетом Євросоюзу.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують російський танкерний флот. Про це голова держави повідомив на своїй Telegram-сторінці.

"‎Продовжуємо синхронізацію санкцій із Європейським Союзом. Підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, що обслуговують російський танкерний флот і перевозять підсанкційну нафту", ‎- написав Зеленський.

Президент додав, що було також введено нові санкції проти кремлівських пропагандистів та осіб, причетних до кібератак на Україну та її партнерів.

Зеленський нагадав, що минулого тижня ЄС синхронізував українські санкції проти шістьох російських пропагандистів у своїй юрисдикції.

Паралельно триває робота над 20-м санкційним пакетом ЄС, його ухвалення очікують наприкінці лютого.

"Уже зараз видно, що багато наших пропозицій було враховано. Дякуємо всім, хто долучається до цієї роботи", ‎- додав глава держави.

Боротьба з російським тіньовим флотом

Раніше Володимир Зеленський повідомив про результати скоординованого впливу на діяльність російського тіньового флоту. За його даними, станом на середину січня було зупинено щонайменше 20% суден цього флоту. Сьогодні Москва намагається компенсувати ці втрати залученням нових суден.

За словами міністра закордонних справ Франції, 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти РФ повинен заблокувати російський "тіньовий флот". Франція вже почала протидіяти російським танкерам, затримавши один з них у Середземному морі.

Водночас фахівці визнають, що ситуація із "тіньовим флотом" залишається вкрай складною.

Зокрема в кінці січня повідомлялося, що через Ла-Манш рухаються щонайменше вісім танкерів "тіньового флоту", попри те, що уряд Великої Британії оголосив про боротьбу з цими суднами.

