Росіяни просуваються в Донецькій області: в DeepState розповіли, біля яких населених пунктів

Окупанти мають успіхи біля Торецька і Ступочок.

Російські окупанти в Донецькій області просунулися поблизу двох населених пунктів. Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкт DeepState.

Зазначається, що ворог має незначні успіхи біля міста Торецьк Бахмутського району Донецької області, а також поблизу села Ступочки Костянтинівської міської громади Краматорського району Донецької області.

"Ворог просунувся поблизу Ступочок та Торецька", - повідомляє DeepState.

Відео дня

Війна в Україні - ситуація на Донбасі

Як повідомляв УНІАН, український військовий з позивним "Алекс" зазначив, що на Костянтинівському та Сіверському напрямках армія РФ різко активізувала наступ на Краматорському відтинку, який розташований між ними.

За його словами, російські окупанти почали атакувати вздовж траси на Бахмут, в районі сіл Міньківка та Привілля.

Він сказав, поки нічого нового - виключно піхотні штурми та просування дрібними групами, проте не здивуюсь, якщо різко зʼявляться колони броні, які намагатимуться прориватися вздовж траси; тим більше саме тут відстань до Краматорська та Словʼянська є найкоротшою - близько 16 км.

Біля Покровська дрони врятували українських військових від полону. Під час штурму спостережного пункту чотирьох українських військових захопила диверсійно-розвідувальна група росіян. Однак окупантів, які супроводжували наших воїнів, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість.

