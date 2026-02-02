ЄС готує нові санкції проти РФ: під заборону можуть потрапити ключові метали

Йдеться про можливу заборону на імпорт таких металів, як іридій, родій, платина та мідь.

Європейський Союз розглядає можливість заборони на імпорт російської міді та металів платинової групи в рамках нового пакета санкцій проти Москви через війну проти України, пише Bloomberg.

За даними співрозмовників агентства, можливі обмеження можуть поширюватись на іридій, родій, платину та мідь. Для ухвалення санкцій необхідна підтримка всіх держав-членів ЄС, а сам пакет блок планує прийняти вже цього місяця.

Ринок цих металів зараз перебуває у напруженні. Ціни на мідь цього року досягли рекордного рівня на тлі високого попиту та обмеженої пропозиції з боку гірничодобувних компаній у всьому світі. Платина також перебуває в дефіциті.

Зазначається, що російські метали поступово витісняються з основних світових торгових майданчиків. Велика Британія заборонила торгівлю міді російського походження, виробленою після 13 квітня 2024 року, на Лондонській біржі металів. А Лондонський ринок платини та паладію ще у 2022 році виключив російських виробників зі списку постачальників.

Ці заходи скоротили попит серед промислових споживачів, які більше не можуть використовувати російські метали. У сегменті міді європейські покупці в основному відмовилися від неї, оскільки санкції були введені також проти кількох найбільших російських виробників.

Проте багато з цих російських металів все ще надходять на західні ринки попри те, що основна частина обсягів була перенаправлена до Азії.

Якщо пакет буде ухвалено, обмеження насамперед зачеплять російську компанію "Норильський нікель" - найбільшу гірничодобувну компанію в Росії, яка поки що не перебуває під санкціями через її роль у світовій промисловості. На цю гірничодобувну компанію припадає близько 40% світового палладію, що використовується в автомобільних каталізаторах (цей метал у нових санкціях не планують обмежувати у новому пакеті). Компанія також залишається найбільшим виробником платини, іридію, родію, нікелю та міді в Росії.

2 лютого президент Володимир Зеленський підписав указ щодо запровадження санкцій проти компаній, які обслуговують російський танкерний флот.

Крім того, Євросоюз розглядає пропозицію замінити обмеження цін на російську нафту забороною на послуги з її морського перевезення в рамках нового пакету санкцій проти Москви за її війну проти України.

