Тепер туристи можуть помилуватися одним з головних символів Риму тільки за гроші

Доступ до спеціально відведеної зони безпосередньо біля чаші фонтану Треві коштує 2 євро.

Тепер туристам у Римі офіційно необхідно платити за вхід до всесвітньо відомого фонтану Треві – одного з головних символів італійської столиці.

Як працює нова система доступу до фонтану Треві

Як пише Der Spiegel, доступ до спеціально відведеної зони безпосередньо біля чаші фонтану тепер коштує 2 євро.

Нова система доступу діє більшу частину днів тижня з 9:00 до 22:00, а по понеділках і п'ятницях – з 11:30 до 22:00.

Доступ на площу перед фонтаном залишиться вільним для всіх.

Квитки можна придбати заздалегідь онлайн на спеціальному сайті, який поки що працює англійською та італійською мовами.

Також квитки можна придбати на місці біля входу до фонтану за допомогою кредитної картки, а також у декількох туристичних інформаційних центрах. Жителі Риму платити за вхід не повинні.

Відзначається, що таким чином міська влада сподівається краще регулювати потік відвідувачів однієї з найважливіших туристичних визначних пам'яток Риму і запобігти її переповненню.

Надмірний туризм у Римі

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, італійська столиця Рим є одним з найбільш постраждалих від надмірного туризму міст Європи. Особливо складним в цьому плані є рік, коли місто святкує так званий Ювілей – велике католицьке свято, яке приваблює величезну кількість паломників. Втім, оскільки його влаштовують раз на 25 років, і востаннє святкували 2025-го, наступного разу ювілей буде тільки в 2050 році.

Одним з найбільш реалістичних способів помилуватися Римом відносно без натовпів є відвідування в міжсезоння. Втім, з особистого досвіду УНІАН.Туризм, навіть ввечері в листопаді до знаменитого фонтану Треві неможливо було підійти через величезні натовпи – до того як підхід до нього став платним.

