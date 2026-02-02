Попри війну ціни на 'однушки' в Україні вже вищі, ніж у 2021 році: де найдорожче житло

Найбільший приріст у ціні на купівлю однокімнатних квартир відбувся у Івано-Франківську.

В Україні дорожчають однокімнатні квартири. Найбільше зросло у ціні житло в обласних центрах, що розташовані у західних та центральних областях, якщо порівнювати з груднем 2021 року.

Відповідно до результатів дослідження "OLX Нерухомість", яке є у розпорядженні УНІАН, найбільший приріст у ціні на купівлю однокімнатних квартир відбувся у Івано-Франківську. Медіанна ціна у грудні 2025 році дорівнювала 2,4 млн грн (56,8 тис. дол.), приріст +241% у гривнях та +121% у доларах, порівняно з груднем 2021 року.

Найбільший приріст у ціні на купівлю однокімнатних квартир також відбувся у таких містах:

Ужгород – 2,7 млн грн (64,1 тис. дол.), приріст у ціні +230% у гривнях та +114% у доларах, у порівнянні із груднем 2021 року;

Рівне – 1,7 млн грн (39,5 тис. дол.), +144% у гривнях та +58% у доларах;

Луцьк – 1,7 млн грн (40,4 тис. дол.), +124% у гривнях та +44% у доларах;

Чернівці – 1,9 млн грн (45 тис. дол.), +117% у гривнях та +41% у доларах;

Вінниця – 2,1 млн грн (49,5 тис. дол.), +116% у гривнях та +39% у доларах;

Кропивницький – 1,2 млн грн (29 тис. дол.), +115% у гривнях та +39% у доларах;

Тернопіль – 1,8 млн грн (43,5 тис. дол.), +113% у гривнях та +37% у доларах.

У діапазоні від 70 до 100% приріст медіанної ціни в гривнях на купівлю однокімнатної квартири відбувся в:

Одесі – 1,9 млн грн (44 тис. дол.), приріст +99% у гривнях, +28% у доларах, порівнюючи з груднем 2021 року;

Києві – 3,4 млн грн (79,5 тис. дол.), +96% у гривнях, +26% у доларах;

Черкасах – 1,8 млн грн (43 тис. дол.), +95% у гривнях, +26% у доларах;

Львові – 2,4 млн грн (57 тис. дол.), +88% у гривнях, +22% у доларах;

Житомирі – 1,7 млн грн (39,5 тис. дол.), +84% у гривнях, +18% у доларах;

Хмельницькому – 1,5 млн грн (34,5 тис. дол.), +76% у гривнях, +13% у доларах;

Чернігові – 1,3 млн грн (30 тис. дол.), +72% у гривнях, +11% у доларах.

Водночас у діапазоні від 50 до 70% зросла вартість "однушки" на вторинному ринку в Полтаві – медіанна ціна збільшилась на 67% у гривнях та на 8% у доларах і становила 1,4 млн грн (43 тис. дол.). Квартира у Дніпрі коштувала 1,1 млн грн (27 тис. дол.), що на 59% більше у гривнях та на 2% більше у доларах. У Харкові – 885 тис. грн (21 тис. дол.), на 55% більше у гривні, але у доларах ціна лишилась на рівні грудня 2021 року. У Сумах – 830 тис. грн (19,75 тис. дол.), що на 53% більше у гривнях та на 1% менше у доларах.

При цьому найменше зростання вартості купівлі однокімнатної квартири за останній 4 роки відбулось у містах, що розташовані поблизу лінії бойових дій. Так у Миколаєві відбулось зростання вартості на 44% у гривнях та на 8% у доларах (760 тис. грн, 18 тис. дол.). У Запоріжжі показник зростання становить всього 6% у гривнях, водночас у доларах ціна знизилась на 32% – 630 тис. грн (15 тис. дол.). Вартість квартири у Херсоні – 590 тис. грн (14 тис. дол.), що на 4% більше у гривнях та на 33% менше у доларах, ніж у грудні 2021 року.

В Україні зросла вартість оренди та купівлі кімнат. Так, у грудні 2025 року медіанна ціна довгострокової оренди кімнати в Україні складала 4 тис. грн., що на 14% більше, ніж наприкінці 2024 року. При цьому спостерігалося зниження попиту та пропозиції на такий тип житла.

Аналітики "OLX Нерухомість" зазначали, що найдорожче орендувати житло в Ужгороді, Львові, Києві та Івано-Франківську. Водночас найнижче співвідношення вартості оренди до доходу в Херсоні.

