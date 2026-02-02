Названо десять найпотужніших смартфонів 2026 року: від флагманів до середняків

Майже весь топ флагманів зайнятий пристроями на базі Snapdragon 8 Elite Gen 5, а в списку середняків в основному смартфони з чипами MediaTek.

AnTuTu, авторитетний сервіс для тестування мобільних пристроїв, опублікував свіжий рейтинг найпродуктивніших Android-смартфонів. Всього склали два топи, які актуальні станом на кінець січня 2026 року.

Топ-10 флагманів очолив Nubia Red Magic 11 Pro+, який набирає в тестах 4,1 мільйона балів. Це безкомпромісний апарат для геймерів, який виділяється найпотужнішим процесором Snapdragon 8 Elite Gen 5, 24 ГБ ОЗУ і активною системою охолодження з вбудованим кулером.

На другій позиції з невеликим відривом знаходиться vivo X300 Pro. Усередині нього стоїть чип Dimensity 9500 від конкуруючої MediaTek. Замикає топ-3 Realme GT8 Pro – ще один флагман з Snapdragon 8 Elite Gen 5,

У списку також можна побачити iQOO 15, Honor Magic 8, Honor Win, OnePlus 15, Redmi K90 Pro Max (Snapdragon 8 Elite Gen 5) і vivo x300 (Dimensity 9500). У всіх не менше 3,7 млн балів – для порівняння, iPhone 17 Pro Max в схожих тестах показує результат у 2,7 млн.

Сегмент середньобюджетних очолив новенький Honor Power 2 у версії з 12 ГБ ОЗУ. Апарат став першою моделлю на базі однокристальної системи MediaTek Dimensity 8500 Elite. Далі розташувалися пристрої Oppo, IQOO і Redmi.

Раніше інсайдери розсекретили OnePlus 16 майже за рік до анонсу. Наступна флагманська модель компанії отримає 240-герцовий екран, батарею 9000 мАг і камеру з високою роздільною здатністю.

Тим часом виробник Nothing попередив про серйозні зміни на ринку смартфонів у 2026 році. Компаніям доведеться або підвищувати ціни на нові моделі, приблизно на 20-30%, або погіршувати характеристики.

