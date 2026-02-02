Один з найбільших аеропортів Європи запровадив систему, яка полегшить польоти деяким пасажирам

Auracast перетворює загальнодоступний звук із гучномовців на персональний аудіопотік, до якого можна під’єднатися зі свого пристрою.

Аеропорт Франкфурта (Німеччина) став першим у світі, де запровадили нову технологію, покликану полегшити подорожі людям із порушенням слуху. Як пише Daily Mail, йдеться про систему Auracast, яка передає голосові оголошення безпосередньо на персональні пристрої пасажирів.

Як працює ця технологія

Зазначається, що в аеропорту встановили Bluetooth-технологію, яка дозволяє надсилати інформацію про рейси безпосередньо на слухові апарати, навушники, вкладиші у вуха або смартфони пасажирів. Наразі система працює на двох виходах на посадку - A16 та A17 у Терміналі 1.

"Auracast перетворює загальнодоступний звук із гучномовців на персональний аудіопотік, до якого можна під’єднатися зі свого пристрою. Таким чином пасажирам не потрібно намагатися розчути оголошення серед фонового шуму - вони сприймають інформацію так, ніби слухають телефонну розмову або музику", - повідомляє видання.

За оцінками, майже кожна п’ята людина у світі - понад 1,5 мільярда - живе з певними порушеннями слуху. Нова система покликана суттєво підвищити доступність авіаподорожей для цієї категорії пасажирів.

Auracast підтримується слуховими апаратами, навушниками та іншими допоміжними пристроями, сумісними з цією технологією, а також сучасними смартфонами, зокрема моделей Google Pixel і Samsung Galaxy.

"Упродовж наступних двох місяців партнери проєкту збиратимуть відгуки пасажирів і персоналу, щоб оцінити вплив технології на комфорт, доступність та загальний досвід перебування в аеропорту", - пише видання.

Додається, що Auracast також відкриває можливості для концепції "тихого аеропорту", де традиційні гучні оголошення замінюються персональними повідомленнями на індивідуальні пристрої.

Крок до інклюзивних подорожей

Проєкт реалізують компанія Sittig Technologies спільно з оператором аеропорту Fraport та Франкфуртським університетом прикладних наук.

Старший віцепрезидент з авіації Fraport AG Александр Лаукенманн зазначив, що мета аеропорту – забезпечити пасажирам комфортне й спокійне перебування в терміналах, а персоналізовані оголошення є важливим кроком до інклюзивного середовища.

Своєю чергою гендиректор Sittig Technologies у США Йоганнес Зіттіг наголосив, що Auracast кардинально змінює принцип роботи аеропортових оголошень і дозволяє впроваджувати нові рішення без заміни наявної інфраструктури.

