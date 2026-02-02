Долар знову пішов вгору: офіційний курс валют на вівторок

Курс гривні до євро встановлено на рівні 50,91 грн/євро.

Національний банк України встановив на вівторок, 3 лютого, офіційний курс долара до гривні на рівні 42,97 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 16 копійок.

Згідно з даними на сайті регулятора, щодо євро гривня, в свою чергу, посилила позиції: офіційний курс європейської валюти на вівторок встановлено на рівні 50,91 гривні за один євро, тобто гривня зросла на 11 копійок.

На міжбанківському валютному ринку України до 16:00 котирування гривні до долара встановилися на рівні 43,04/43,07 грн/дол., а євро - 51,01/51,03 грн/євро.

2 лютого долар знову пішов угору, найбільше подорожчавши проти валют, чутливих до цін на сировину, оскільки падіння цін на золото та срібло відбилося на ринках. Найбільше долар США зріс щодо валют Австралії, Нової Зеландії та Норвегії - на тлі подальших втрат золота після його найбільшого за понад десятиліття падіння 30 січня.

Курс долара до гривні в "ПриватБанку" подорожчав на 10 копійок і становив 43,10 гривні за долар, а курс євро знизився одразу на 30 копійок і становив 51,30 гривні за євро. Продати ж американську валюту в банку можна за курсом 42,50 гривні, а євро - за курсом 50,30 гривні за одиницю іноземної валюти.

