Україна може швидше отримати винищувачі Gripen: все через рішення іншої країни

Політична турбулентність у Латинській Америці несподівано зіграла на руку обороноздатності України.

Перуанська епопея з оновленням авіапарку, що налічує старіючі МіГ-29 і Mirage 2000, наближається до фіналу. Ще в 2024 році шведський винищувач Gripen був фаворитом тендеру, але після імпічменту президента і зміни уряду пріоритети змінилися.

За даними місцевих ЗМІ, нова влада остаточно обрала американські F-16. Підписання контракту очікується вже в середині квітня, відразу після виборів, пише Defense Express. Головна мотивація – політичне зближення з Вашингтоном, навіть незважаючи на те, що це рішення обійдеться бюджету країни в рази дорожче.

"Золоті" F-16 – ціна дружби з США

Повідомляється, що вибір на користь американців виглядає економічно нераціональним. Вашингтон виставив Перу рахунок у $3,42 млрд за 12 літаків F-16 Block 70 (близько $285 млн за борт) з мінімальним набором озброєння.

Відео дня

Для порівняння, сусідня Колумбія закуповує шведські Gripen за ціною $220 млн за одиницю, що було визнано місцевим держаудитом найбільш вигідною пропозицією, яка перевершує навіть французькі Rafale. Однак Ліма готова переплачувати заради статусу союзника США і отримання новітньої модифікації Block 70, що перевершує за характеристиками літаки Чилі та Аргентини.

Чому це перемога для України

Для Києва перуанський контракт на F-16 – це безумовний позитив, і ось чому:

Звільнення потужностей Saab. Україна розраховує на колосальне замовлення – від 100 до 150 винищувачів Gripen E/F. Це величезне навантаження на шведського виробника. Якби Перу замовило ці літаки, черга розтягнулася б на роки, а увага Saab розпорошувалася б на два континенти. Тепер же заводські лінії залишаються вільними для пріоритетного українського замовлення.

Україна розраховує на колосальне замовлення – від 100 до 150 винищувачів Gripen E/F. Це величезне навантаження на шведського виробника. Якби Перу замовило ці літаки, черга розтягнулася б на роки, а увага Saab розпорошувалася б на два континенти. Тепер же заводські лінії залишаються вільними для пріоритетного українського замовлення. Уникнення "аргентинського сценарію". Раніше Україна вже постраждала від латиноамериканських угод, коли США схвалили продаж Данією вживаних F-16 Аргентині, хоча ці літаки спочатку призначалися для ЗСУ. У випадку з Перу ситуація зворотна: Ліма забирає на себе американські замовлення, залишаючи шведські ресурси доступними для України.

Таким чином, політичні амбіції Перу мимоволі усунули конкурента за дефіцитні шведські винищувачі, дозволивши Україні розраховувати на більш стислі терміни їх отримання.

Винищувачі для України

Раніше УНІАН повідомляв, що Україна і Швеція обговорили передачу Gripen і ракет Meteor. Зараз Швеція готує один з найбільших пакетів допомоги в галузі безпеки для України, до якого входять ППО, радари від Saab, системи радіоелектронної боротьби і безпілотники.

Крім того, ми також писали, що Україна замовить у Франції 100 винищувачів Rafale. Підписана в 2025 році угода "дає нашій країні можливість придбати військове обладнання з французької оборонної промислової та технологічної бази, зокрема 100 літаків Rafale F4 до 2035 року.

Вас також можуть зацікавити новини: