Patriot чи 'Праща Давида': Естонія розглядає варіанти захисту від 'Іскандер-М' і 'Кинджал'

Захист від смертоносних ракет може коштувати понад 1 млрд євро.

Естонія всерйоз замислилася над створенням протиракетного щита від російських балістичних загроз – уже навесні планують ухвалити рішення щодо закупівлі сучасних зенітних ракетних комплексів, здатних протидіяти таким засобам ураження, як "Іскандер-М" чи "Кинджал", пише Defense Express.

Як повідомляє ERR, у Таллінні розглядають три основні варіанти: американський Patriot, ізраїльську систему "Праща Давида" та франко-італійський комплекс SAMP/T. Традиційно ключові питання – вартість і строки постачання.

За попередніми планами, Естонія розраховує отримати перші комплекси не раніше початку 2030-х років, тобто чекати доведеться щонайменше чотири роки. Щодо бюджету, у Міноборони країни закладають одразу кілька сценаріїв. "Мінімальний" передбачає витрати у сотні мільйонів євро, тоді як "максимальний" – понад 1 млрд євро. У разі реалізації останнього варіанту йшлося б про найбільший оборонний контракт в історії Естонії у сфері протиповітряної та протиракетної оборони.

Не виключено, що фаворитом для Естонії стане саме ізраїльська "Праща Давида", а не Patriot чи SAMP/T. Раніше Defense Express уже звертав увагу на цей ЗРК на прикладі Фінляндії, яка у 2023 році стала першим експортним покупцем системи, уклавши контракт на 317 млн євро.

Деталі фінської угоди не розкривалися, але, ймовірно, йшлося про один fire unit із кількома пусковими установками. Серед ключових переваг "Пращі Давида" – кращі характеристики за дальністю ураження, дешевші ракети-перехоплювачі та потенційно коротші строки постачання порівняно з Patriot. Наразі система має двох експортних замовників: до Фінляндії у 2024 році приєдналася Греція, яка також обрала ізраїльський ЗРК замість американського аналога.

На тлі "Пращі Давида" американський Patriot виглядає значно дорожчим рішенням. Один із показових прикладів – контракт для Іспанії, за яким компанія Raytheon наприкінці минулого року отримала замовлення на 1,4 млрд євро. Йдеться про чотири комплекси Patriot PAC-3+, але без розкриття конфігурації.

Ще один орієнтир – Данія. США пропонували Копенгагену одну батарею Patriot із трьома пусковими, радаром, командним пунктом, 23 ракетами та супутніми послугами приблизно за 1,37 млрд євро.

Що стосується SAMP/T, то, ймовірно, Естонія розглядатиме новітню версію SAMP/T NG. Саме цього року мають стартувати поставки оновлених комплексів і нових ракет для Італії та Франції.

Втім, актуальних контрактів для експорту поки немає, тож орієнтуватися доводиться на угоду 2013 року для Сінгапура. Тоді два комплекси SAMP/T і близько 200 ракет коштували 651 млн євро. Виходячи з цього, сьогодні можна припустити, що одна батарея SAMP/T із певним запасом ракет може обійтися приблизно у пів мільярда євро.

У Defense Express наголошують: усі наведені цифри є орієнтовними. Остаточна вартість для Естонії залежатиме від конфігурації ЗРК, обсягу супутніх послуг, додаткового обладнання та, що критично важливо, кількості ракет у пакеті закупівлі.

Щодо строків постачання, "Праща Давида" та SAMP/T наразі виглядають більш оптимістичними варіантами, ніж Patriot. Водночас варто пам’ятати, що мова поки йде лише про попередні плани – до підписання твердого контракту Естонії ще доведеться пройти довгий шлях.

