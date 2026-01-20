'Астрономічна сума': Італія назвала вартість розробки винищувача шостого покоління

Загальна вартість програми винищувача шостого покоління GCAP вже оцінюється щонайменше у 55,8 млрд євро.

В Італії озвучили суму витрат на розробку винищувача шостого покоління, який створюють за програмою Global Combat Air Programme (GCAP).

Про це повідомляє Defense Express з посиланням на дані інформаційного бюлетеня, який італійське Міноборони направило до парламенту країни. Як зазначається у документі, частка італійських витрат у оцінці концепції, попередньому проєктуванні та повноцінній розробці становить 18,6 млрд євро.

Фахівці називають суму "астрономічною". Дійсно, це суттєво більше попередньої оцінки вартості робіт для Італії у 6 млрд євро. Варто також додати, що 2 млрд євро з цієї суми вже виділили та витратили на перших етапах розробки літака.

Важливо сказати, що 18,6 млрд євро не витратять в один момент. У італійському Міноборони просять запланувати фінансування у розмірі 8,8 млрд євро окремими платежами до 2037 року. Ще 7,8 млрд євро повинні будуть виділити пізніше.

Defense Express нагадує, що створення Tempest, "вірних ведених", а також інших складових програми GCAP ґрунтується на принципі рівнозначної участі Великобританії, Японії та Італії. Кожна країна має однакові права та однакові зобов'язання щодо внесків у амбітну програму.

Таким чином, загальна вартість програми винищувача шостого покоління GCAP вже становить щонайменше 55,8 млрд євро. Ймовірно, з часом ця сума буде лише зростати.

Раніше повідомлялося, що літак-демонстратор GCAP повинен здійснити перший політ вже у 2027 році, а серійні зразки можуть почати надходити в експлуатацію з 2035 року (ймовірно, цей термін здвинуть вправо).

Винищувачі шостого покоління – головне

Сьогодні в Європі реалізують дві конкуруючі програми винищувачів шостого покоління. Окрім названої вище GCAP, Франція, Німеччина та Іспанія реалізують програму Future Combat Air System (FCAS).

Останнім часом вона переживає важкі часи, що стало наслідком затяжного конфлікту між задіяними у ній компаніями Airbus і Dassault Aviation. На думку деяких фахівців FCAS знаходиться на межі закриття і врятувати програму може лише "чудо".

Нагадаємо також, що свій власний винищувач шостого покоління створюють США. Літак отримав назву F-47. Компанія Boeing вже розпочала будівництво першого такого винищувача.

