Йдеться про бази на континентальній частині США.

Американські військові готові у разі потреби навчати українських пілотів на винищувачах F-16 на території США.

Як передає CNN, про це заявив представник Пентагону, бригадний генерал ВПС Пет Райдер.

Зокрема, у вівторок генерал Райдер сказав, що Сполучені Штати Америки готові підтримати навчання українських пілотів у континентальній частині США.

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"Ми готові підтримати зусилля щодо навчання тут, у континентальній частині Сполучених Штатів, якщо в Європі буде досягнутий потенціал", - зазначив представник Пентагону.

У той же час, представник Пентагону вказав, що в даний час не має конкретних відомостей про те, на яких базах такі навчання можуть бути організовані.

"Але, звичайно, якщо буде ухвалено рішення про це і ми рухатимемося вперед, ми обов'язково про це надамо оновлену інформацію", - додав Райдер.

Незабаром Україна отримає літаки F-16

Як повідомляв УНІАН, президент України Володимир Зеленський за результатами переговорів з прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте оголосив, що Амстердам передасть Україні 42 винищувачі F-16. Також Данія в рамках коаліції винищувачів погодилася передати Києву 19 таких літаків.

Міністр оборони Олексій Резніков під час візиту в Одесу наголосив, що ще кілька країн готові доєднатися до "літакової коаліції". При цьому він зазначив, що не став би зосереджуватися на конкретній кількості літаків, яку вже оголошено офіційно, бо згодом їх буде більше.

За його словами, літак – просто платформа, яка несе на собі певне озброєння. Тому в цій коаліції країни будуть брати на себе забов’язання його надавати.

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