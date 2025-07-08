Міністерство оборони направляє в Україну озброєння за дорученням президента Дональда Трампа.

Міністерство оборони США офіційно заявило про відправку додаткового озброєння в Україну за дорученням президента Дональда Трампа. Відповідну заяву речника Пентагону Шона Парнелла опубліковано на офіційному сайті відомства.

"За вказівкою президента Трампа Міністерство оборони надсилає в Україну додаткове оборонне озброєння, щоб українці могли захищатися, поки ми працюємо над забезпеченням міцного миру і припиненням убивств", - ідеться в заяві.

Зброя США для України

Адміністрація США на початку місяця призупинила постачання ключових озброєнь Україні, включно з ракетами Patriot, через ревізію запасів у Пентагоні. За словами експертів, відсутність ракет для ППО та високоточних снарядів може послабити обороноздатність України та дати росіянам перевагу. Крім того, саме зараз РФ посилила масовані обстріли країни.

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Україна запросила пояснення щодо критично важливих систем ППО. Згодом президенти Володимир Зеленський і Дональд Трамп обговорили цю проблему під час телефонної розмови.

Раніше Politico писало, що США можуть відновити постачання Україні деяких видів зброї після зустрічей спецпосланця Кіта Келлога з міністром оборони України Рустемом Умеровим цього та наступного тижня.

Своєю чергою Дональд Трамп 7 липня анонсував передачу зброї українській армії.

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