Нові кадри демонструють зброю, здатну вражати цілі на відстані до 270 км і створену за зразком ізраїльського Harpy.

Китайські військові продемонстрували запуск барражуючих боєприпасів ASN-301 із системи залпового вогню, встановленої на вантажівці. Кадри дають рідкісний погляд на цей тип безпілотника в дії, пише Business Insider.

Державне телебачення Китаю CCTV показало дві шасі 6×6 у пустельній місцевості, кожна з яких оснащена пусковими установками приблизно з шістьма контейнерами для запуску дронів. Зазначалося, що йдеться про "тренування для новонабраних операторів дронів".

На відео видно, як ASN-301 — дрон із дельтаподібним крилом — злітає з пускової установки, стрімко набирає висоту та через кілька секунд пікірує в імітаційну ціль (ймовірно — модель аеродрому з укриттям), після чого детонує.

Схожість із Shahed і Harpy

Форма ASN-301 порівнюється з іранським Shahed-136, але за призначенням і конструкцією цей дрон ближчий до ізраїльського Harpy — барражуючого боєприпасу, що виявляє радіочастоти ППО. ASN-301 начебто створювався за зразком Harpy. У 1990-х роках Пекін придбав у Israel Aerospace Industries партію Harpy, і питання передачі технологій потім стало предметом політичної напруги.

ASN-301 (відомий також як JSW-01 або Flying Dragon 300A) демонстрували на виставках уже з 2017 року. Представники China National Aero-Technology Import & Export Corporation (CATIC) раніше стверджували, що дрон двометрової довжини може працювати дистанційно або повністю автономно, "може літати чотири години та сканувати радіочастоти на відстані до 24 км". За заявленими характеристиками, максимальна швидкість дрона — до 218 км/год, злітна маса близько 200 кг, дальність — до 270 км.

Тактичні виклики та регіональні наслідки

Аналітики заувачують, що такі безпілотники становлять загрозу для ППО: барражуючі боєприпаси здатні виявляти та уражати радіолокаційні пункти, і їх масове застосування ускладнює захист. У матеріалі нагадують про масштабне застосування схожих дронів у війні в Україні (Shahed/"Герань"), де масові хвилі дешевих засобів ураження використовувалися для подолання ППО.

У репортажі CCTV зазначено, що навчання проводила бригада Східного театру військових дій — основний військовий компонент Китаю, орієнтований на Тайвань. Хоча в сюжеті Тайвань прямо не згадували, характеристики ASN-301 (з огляду на оголошену дальність) дозволяють у теорії досягати районів поблизу Великого Тайбея при запуску з материкової частини Китаю.

Цікаво, що державні та промислові відео Китаю раніше демонстрували аналогічні установки на шасі 6×6 та анімації запусків. У листопаді 2024 року Північна промислова корпорація опублікувала рекламні матеріали з ASN-301, що мали гвинтовий рушій і опуклий ніс.

Що це означає для оборони

Поєднання мобільності (шасі 6×6), можливості масових запусків і здатності сканувати РЧ-сигнали робить ASN-301 привабливим інструментом для придушення ППО та ударів по стаціонарним цілям.

Країни, що опинилися під загрозою таких систем, вже змінюють підходи до протиповітряної оборони: приклад України показав, що поєднання дешевших засобів розвідки й перехоплення з більш традиційними засобами ППО може бути ефективним. Цього літа Тайвань, за повідомленнями, планував значно розширити парк військових дронів саме через побоювання таких загроз.

Інші новинки в арсеналі Китаю

Як повідомляв УНІАН, раніше у Китаї розробили керовані ракети мінометного калібру 60 та 82 мм, які підходять для використання з безпілотників.

Ракети можна застосовувати з різних платформ і поверхонь. Зокрема, мобільних мінометних систем, а також з безпілотників, з наведенням по відбитому лазерному променю.

