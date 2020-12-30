Instagram-користувач mr_5lade вже навіть підказав компанії SpaceX, яку зброю потрібно брати.

За кілька років американський підприємець, винахідник та мільярдер Ілон Маск планує відправити людей на Марс, можливо, це буде квиток в один кінець.

Читайте такожПівденна Корея показала процес виробництва винищувача нового покоління (фото)Як пише портал власників зброї, якщо вже туди летіти, то краще бути озброєним на випадок зустрічі з невідомим.

Instagram-користувач mr_5lade вже навіть підказав компанії SpaceX, яку зброю потрібно брати – автомат CZ BREN MARS, який вкрив покриттям Cerakote під стать кольору четвертої від Сонця планети.

Що таке CZ BREN

Штурмова гвинтівка CZ 806 Bren 2 була розроблена з метою заміни раніше прийнятої на озброєння чеських ЗС гвинтівки CZ 805 Bren.

Технічні характеристики автоматичного карабіна CZ 806 Bren 2:

Калібр: 5.56х45 мм

Довжина стовбура: 280 мм

Довжина з прикладом / зі складеним прикладом: 750-798 мм / 570 мм

Маса без магазину і прицілу: 2.86 кг.

Маса з прицілом і порожнім магазином: 3.09 кг.

Ємність магазина: 30 патронів

Темп стрільби: 850, +/- 100 пострілів / хв.

Експлуатаційний ресурс: 20000 пострілів

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Автор: УНІАН