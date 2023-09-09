Втім, наразі незрозуміло, що передбачатиме ця угода.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин готовий укласти угоду з російським диктатором Володимиром Путіним щодо постачання зброї.

Про це повідомляє Financial Times із посиланням на оцінки експертів. Деталі ймовірної угоди наразі незрозумілі.

"Наразі незрозуміло, що передбачатиме угода між Північною Кореєю та Росією. Пхеньян може запропонувати боєприпаси, реактивні системи залпового вогню та балістичні ракети малої дальності – усе це допоможе Москві відбити контрнаступ Києва", - пише видання.

За даними FT, у відповідь Москва могла б запропонувати зерно, нафту і військові технології, а також оплату у валюті. Утакий спосіб Росію також можна схилити до надання Північній Кореї "високочутливих військових технологій". Відтак, загроза з боку КНДР щодо Кореї та Японії значно зросте.

"Вісь Росія-Північна Корея ускладнює безпекову ситуацію як в Україні, так і на Корейському півострові. Співпраця між Росією та Північною Кореєю може вийти за межі угод зі звичайними озброєннями та продовольчої/енергетичної допомоги, можливо, до передових технологій для супутників, атомних підводних човнів і балістичних ракет", – заявили експерти Віктор Ча та Еллен Кім з вашингтонського мозкового центру CSIS.

Аналітики кажуть, що "Північна Корея, Китай і Росія стали новою віссю зла, будучи державами, якими керують диктатори та загрожують демократичному міжнародному порядку".

Росія та КНДР

Як повідомляв УНІАН, США стверджують, що КНДР постачає Росії зброю для ведення війни проти України. За даними Білого дому, КНДР таємно постачає Росії артснаряди.

Крім того, у липні Північну Корею відвідував міністр оборони РФ Сергій Шойгу. 4 вересня стало відомо, що під час цього візиту Шойгу запропонував Кім Чен Ину провести спільні військово-морські навчання.

Щодо візиту Кім Чен Ина до РФ стало відомо нещодавно. Очікується, що обидва лідери перебуватимуть на кампусі Далекосхідного федерального університету у Владивостоці для участі в Східному економічному форумі, який запланований на 10-13 вересня.

Вас також можуть зацікавити новини: