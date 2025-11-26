За кошти держави і без зайвих погоджень: що підрозділи тепер можуть замовляти самостійно

Спеціальні безпілотники мають посилити українську ППО на тактичному рівні.

До маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence додали дрони-перехоплювачі, тож тепер підрозділи можуть за державні кошти та без зайвих погоджень самостійно обирати та замовляти необхідні їм засоби через ІТ-систему.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль, який наголосив, що кожен підрозділ повинен мати можливість швидко реагувати на виклики та отримувати найкраще обладнання.

"Агенція оборонних закупівель" Міноборони додала до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence критично важливий елемент - дрони-перехоплювачі", - заявив він.

Урядовець пояснив, що це спеціальні безпілотники, призначені для ефективної боротьби з ворожими розвідувальними та ударними БпЛА. Вони мають посилити українську протиповітряну оборону на тактичному рівні.

"Відтепер підрозділи можуть за державні кошти та без зайвих погоджень самостійно обирати та замовляти необхідні їм засоби безпосередньо через ІТ-систему. Це принцип автономії та довіри", - зауважив Шмигаль.

Він додав, що у маркетплейсі вже доступні дрони від трьох українських виробників, а ще троє будуть законтрактовані найближчим часом.

Як повідомляв УНІАН, раніше Шмигаль заявляв, що Міністерство оборони розширює маркетплейс оборонних закупівель DOT-Chain Defence. Тож доступ до системи отримають загалом 130 бригад, серед яких 12, які вже брали участь у пілотному проєкті, та ще 118 підрозділів з різних ділянок фронту.

Міністр нагадав, що завдяки DOT-Chain Defence підрозділи самі можуть замовляти ту зброю, яка їм потрібна на фронті, та швидко отримувати її, а всю бюрократію бере на себе "Агенція оборонних закупівель" МОУ.

