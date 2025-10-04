Для цього виділено додаткові півтора мільярди гривень, які Генштаб розподілить між бригадами.

Міноборони розширює маркетплейс оборонних закупівель DOT-Chain Defence, таким чином доступ до системи отримають загалом 130 бригад, серед яких 12, які вже брали участь у пілотному проєкті, та ще 118 підрозділів з різних ділянок фронту.

Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль. "Для цього виділяємо додаткові 1,5 млрд грн, які Генштаб розподілить між бригадами", - додав він.

Міністр висловив надію, що масштабування DOT-Chain Defence і додаткове фінансування дозволять ще оперативніше закривати критичні потреби ЗСУ на фронті.

Шмигаль нагадав, що завдяки DOT-Chain Defence підрозділи самі можуть замовляти ту зброю, яка їм потрібна на фронті, та отримувати її швидко.

"Всю бюрократію бере на себе Агенція оборонних закупівель Міноборони", - зазначив міністр.

За даними Шмигаля, в даний час на платформі продаються FPV-дрони, "бомбери" та дрони літакового типу. Він пообіцяв, що поступово додаватимуться інші типи дронів, НРК, комплекси РЕБ/РЕР та скиди.

Міністр повідомив, що за час роботи через DOT-Chain Defence, поставлено понад 45 тис. дронів та РЕБ.

В Україні запустили систему DOT-Chain Defence

7 липня розпочала роботу нова цифрова система DOT-Chain Defence, яка прискорює та спрощує постачання озброєння для Сил оборони України. Міноборони виділило мільярд гривень на пілотний запуск.

Як повідомляв тодішній міністр оборони Рустем Умєров, це своєрідний маркетплейс зброї, створений для оперативного забезпечення фронту.

